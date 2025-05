Belve perché salta la puntata di stasera 13 maggio

Belve salta nuovamente l'appuntamento di stasera, 13 maggio. Il programma cult di Francesca Fagnani, dopo aver posticipato la prima puntata in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, si ferma ancora. I fan delle interviste incisive dovranno pazientare prima di rivedere la conduttrice in azione.

Belvesalta ancora un appuntamento settimanale: il programma cult, condotto da Francesca Fagnani, aveva rimandato la prima puntata dopo la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile. stasera 13 maggio, tuttavia, la conduttrice e le sue interviste graffianti dovranno attendere prima di tornare in onda: ecco perché e quando rivedremo il popolare format su Rai2.Belve, perché non va in onda stasera 13 maggioGli affezionati spettatori di Belve devono attendere un po’ prima di vedere la nuova puntata: stasera 13 maggio, infatti, va in onda la prima delle semifinali dell’Eurovision Song Contest su Rai2 (ed è condotto anche da Michelle Hunziker con Hazel Brugger Sandra Studer, ma solo per la finale). Per il terzo appuntamento, dunque, l’attesa è alle stelle, ma questo martedì è di “riposo” per il programma: tra i protagonisti della prima puntata abbiamo visto le interviste a Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta, mentre nella seconda puntata ad Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belve, perché salta la puntata di stasera 13 maggio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Belve, Fagnani cancellata: perché non va in onda stasera (e chi sono gli ospiti ‘congelati’) - Oggi 13 maggio Belve sarà rimpiazzato su Rai 2 dall’Eurovision 2025. Scopri quando andrà in onda la terza puntata del programma di Francesca Fagnani ... 🔗libero.it

Perché Belve non va in onda stasera, 13 maggio - Niente da fare per Belve. Stasera il terzo appuntamento con il talk show condotto da Francesca Fagnani non andrà in onda, ecco perché. 🔗msn.com

Fagnani ferma 'Belve', salta la puntata di martedì 22 aprile. La nuova programmazione - Si tratta di Belve, lo show di interviste di Francesca Fagnani il ... Edoardo Leo e Sara Lazzaro. Slitterà anche la puntata di Stasera c’è Cattelan, che stasera – martedì 22 aprile – avrebbe dovuto ... 🔗libero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Collegio: nella terza puntata Preside Vicaria la Professoressa Petolicchio

Continua il successo di ascolti e critica de Il Collegio. Il seguitissimo docu-reality di Rai 2, realizzato con la collaborazione di Banijay Italia, ? in onda?domani marted? 10 novembre, alle 21.