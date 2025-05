Belén Rodríguez ed un incontro esclusivo con i fan | attesa alle stelle nella Capitale

Belén Rodríguez arriva a Roma per un evento esclusivo che promette di far battere forte il cuore dei fan. Attesa alle stelle, la celebre showgirl incontrerà i suoi sostenitori in un'occasione unica, ricca di emozioni e sorprese. Scopriamo insieme dove si svolgerà questo imperdibile incontro e cosa riserverà ai suoi affezionati ammiratori.

BelénRodríguez arriva nellaCapitale per un evento davvero esclusivo con i fan: ecco dove e cosa accadràBelénRodríguez si prepara a sorprendere i fan. Roma accoglierà una delle icone più amate dello spettacolo italiano. La Rodriguez incontrerà i suoi fan in un evento esclusivo che promette emozioni, glamour e vicinanza con il pubblico. Dopo mesi lontana dai riflettori televisivi e più concentrata su progetti personali e imprenditoriali, la showgirl argentina torna ad abbracciare chi l’ha sempre sostenuta, scegliendo proprio la Città Eterna per un momento di connessione autentica con i suoi follower.Leggi anche Zeudi Di Palma e Chiara: amicizia al capolinea. Entrambe fanno chiarezzaEcco dove e quando: cosa accadrà a RomaL’incontro è fissato per il 15 maggio nel cuore di Roma, precisamente dalle ore 17:00 al Temporary Store di Roma Termini. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Belén Rodríguez ed un incontro esclusivo con i fan: attesa alle stelle nella Capitale

