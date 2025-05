Beccato con 2 kg di hashish | un arresto nel salernitano

Beccato con 2 kg di hashish, un arresto ha scosso il Salernitano. M.A., un uomo di Pontecagnano Faiano, è stato fermato dalla Guardia di Finanza per detenzione di sostanza stupefacente. La perquisizione condotta dalle forze dell'ordine ha rivelato la presenza di significative quantità di droga, portando a un intervento tempestivo e decisivo.

Un uomo, M.A le sue iniziali, di Pontecagnano Faiano è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza per detenzione di sostanza stupefacente. La perquisizioneSecondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, al termine di una perquisizione, l’uomo sarebbe stato trovato in. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Beccato con 2 kg di hashish: un arresto nel salernitano

