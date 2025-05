Beautiful torna in Italia | Dopo Roma la Soap arriva a Napoli e Capri per girare delle puntate speciali

"Beautiful" torna in Italia, portando la sua magia a Napoli e Capri per girare episodi speciali. Dopo il successo della tappa romana nel maggio 2023, la soap opera americana conferma il suo amore per il Bel Paese, arricchendo le sue storie con i suggestivi scenari campani. Un evento imperdibile per i fan!

Beautiful ama l'Italia e lo dimostra girando molto spesso dellepuntate nel nostro paese. Dopo essere stata a Roma nel maggio 2023 ecco che la Soaparriva 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful torna in Italia: Dopo Roma la Soap arriva a Napoli e Capri per girare delle puntate speciali

Le notizie più recenti da fonti esterne

Beautiful torna a girare in Italia, il set a Napoli e Capri: da Ridge a Eric e Brooke, chi ci sarà e come incontrare il cast - 'Beautiful', la soap opera più famosa al mondo, in onda tutti i giorni alle ore 13.40 su Canale 5, torna a girare in Italia e sceglie Napoli e Capri per ambientare le ... 🔗leggo.it

Beautiful torna in Italia, puntate a Napoli e Capri (con colpo di scena): cosa succede - La soap americana sbarcherà in Campania alla fine di questo mese. Attesi quattro attori amatissimi, che incontreranno anche il pubblico nel corso di un evento. 🔗libero.it

Beautiful torna a girare in Italia, puntate speciali a Napoli e Capri - Nuove puntate italiane, a Napoli e Capri, per Beautiful: i fan potranno incontrare anche gli attori tra cui Katherine Kelly Lang ... 🔗dilei.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guenda Goria dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip : io il mio GFvip l'ho gi? vinto, questo reality mi ha salvata

?Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere?, confida Guenda Goria in un'intervista esclusiva a?Chi, in edicola da mercoled? 4 novembre.