Beautiful torna in Italia con riprese a Napoli e Capri e ritorni iconici dei protagonisti

"Beautiful" torna in Italia, con riprese a Napoli e Capri e il ritorno iconico dei suoi protagonisti. La soap, che celebra il suo legame speciale con il Bel Paese, si sposta in scenari incantevoli per offrire storie più leggere, distaccate dai consueti intrecci della frenetica Los Angeles. Un viaggio emozionante tra passione e bellezza!

Beautiful continua a dimostrare il suo legame speciale con l'Italia, scegliendo scenari incantevoli per raccontare storie più leggere e distaccate dai consueti intrecci che si sviluppano nella città di Los Angeles, California. In diverse occasioni, la soap ha sfilato ambientazioni Italiane che hanno saputo conquistare il pubblico, creando un ponte ideale tra due mondi che .

