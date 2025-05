Beautiful in Italia | riprese a Napoli e Capri ritorno di Jack Wagner e evento a Castel Nuovo

La soap opera "Beautiful", amata in tutto il mondo, torna in Italia con riprese mozzafiato a Napoli e Capri. Con il ritorno dell'iconico Jack Wagner e un evento speciale al Castel Nuovo, la produzione guidata da Bradley Bell promette emozioni e nuovi colpi di scena, arricchendo ulteriormente il già ricco intreccio narrativo della serie.

La soap opera Beautiful, celebre in ogni angolo del pianeta, ritorna sul set Italiano, con riprese ambientate nelle affascinanti cornici di Napoli e Capri. Sotto la guida del regista esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell, la produzione porta nuovi intrecci e storie avvincenti, confermando l'innata capacità della serie di rinvigorirsi e sorprendere i suoi innumerevoli .

