Beautiful in Italia | Napoli Capri e Roma per nuove trame con Nick Marone

"Beautiful in Italia" si arricchisce di nuovi scenari mozzafiato: Napoli, Capri e Roma. La celebre soap americana, con Nick Marone protagonista, esplora il fascino dell'Italia, trasformando queste mete in cornici incantevoli per emozionanti intrecci narrativi. Scopriamo insieme l’ultima avventura che celebra la bellezza del nostro paese!

Beautiful celebra con entusiasmo il fascino dell'Italia, scegliendo spesso il nostro territorio come sfondo per alcune puntate. L'ultima avventura della famosa soap opera americana vede la troupe recarsi nel cuore del sud, precisamente a Napoli e a Capri, dopo una tappa a Roma nel maggio 2023. Questa nuova produzione conferma il lungo legame tra il

