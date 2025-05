Beautiful | Eric torna al comando Ridge omaggia il padre e emergono segreti familiari

Nella puntata di Beautiful del 14 maggio 2025, Eric torna al comando della Forrester Creations, omaggiando il padre e svelando segreti di famiglia. Gli sviluppi promettono tensioni e colpi di scena, mentre i personaggi si confrontano con il passato e le dinamiche che definiscono le loro vite. Un episodio da non perdere!

Le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda il 14 maggio 2025 ci offrono diversi spunti intriganti. In questo episodio, il ritorno trionfale di Eric al centro dell'azienda è al centro della narrazione, nonostante la consapevolezza che la sua ascesa al comando sarà di breve durata. Il personaggio, infatti, si prepara a riprendere il

