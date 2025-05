Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 maggio 2025 | Eric torna alla guida della Forrester ma non durerà a lungo!

Nella puntata di Beautiful del 14 maggio 2025, Eric Forrester riacquista il suo posto di comando, suscitando sorpresa e gioia in Ridge. Tuttavia, il suo ritorno avrà vita breve. Scopriamo insieme le intriganti anticipazioni che promettono colpi di scena e emozioni in questa avvincente soap opera di Canale 5.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 14 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale 5 Eric torna sul suo trono e Ridge lo accoglie a braccia aperte.

