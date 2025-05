Beats of Pompeii 2025 | in cartellone Nick Cave Ben Harper Bryan Adams e molti altri

BOP – Beats of Pompeii 2025 promette un'estate indimenticabile dal 1° luglio al 5 agosto, con artisti del calibro di Nick Cave, Ben Harper e Bryan Adams. Gli scavi di Pompei ospiteranno una rassegna musicale unica, trasformando l'Anfiteatro del Parco Archeologico in un palcoscenico d'eccezione per un mese di emozioni e musica straordinaria.

La rassegna musicale BOP – Beats of Pompeii tornerà anche quest’anno, dal 1° luglio al 5 agosto 2025; per oltre un mese, tra gli scavi della città si esibiranno artisti di spicco del panorama nostrano e internazionale. L’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei è diventato un luogo di culto dopo lo storico live dei Pink Floyd del 1971 e il seguente film diretto da Adrian Maben, recentemente tornato nelle sale. In questa edizione, a calcare lo stesso palco saranno artisti come NickCave, Gianna Nannini, Ben Harper, BryanAdams, Antonello Venditti.Di seguito, la lineup completa.Gianna Nannini – 1 LuglioDream Theater – 2 LuglioJean-Michel Jarre – 5 Luglio Antonello Venditti (con uno spettacolo dedicato ai quarant’anni di Notte prima degli esami) -12 Luglio Stefano Bollani -14 LuglioBen Harper -15 LuglioJimmy Sax e la Symphonic Dance Orchestra -17 LuglioNickCave – 19 LuglioRiccardo Muti – 24 LuglioBryanAdams -25 LuglioSerena Rossi -29 LuglioWardruna -5 AgostoI biglietti per le undici serate sono disponibili sui circuiti Ticketone e Vivaticket. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Beats of Pompeii 2025: in cartellone Nick Cave, Ben Harper, Bryan Adams e molti altri

