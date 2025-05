Beatrice Luzzi fuori dal Grande Fratello l’indiscrezione | c’è la sostituta

A pochi mesi dalla conclusione del Grande Fratello 2024/2025, iniziano a circolare indiscrezioni sulla nuova edizione che partirà a settembre. Tra le novità più chiacchierate, si vocifera di un'interessante sostituta di Beatrice Luzzi, pronta a portare freschezza e brio nel programma. Le aspettative dei fan sono già alle stelle!

A poco più di un mese dalla chiusura del tanto dibattuto GrandeFratello dell'annata 20242025, già si parla dell'edizione in onda a partire dal prossimo settembre. Perché? Sarebbero emerse al proposito scoppiettanti novità pronte ad accontentare il pubblico, sempre più accanito ed esigente. Ad avere i riflettori puntati al momento sarebbe proprio BeatriceLuzzi: amatissima come concorrente, l'attrice romana era stata riproposta quest'anno in veste di commentatrice d'eccezione accanto a Cesara Buonamici ma il risultato non è purtroppo stato quello sperato. Stando alle ultime indiscrezioni affiorate, infatti, aleggia insistente nell'aria la voce di una pronta sostituzione. Ma c'è di più: al suo posto subentrerebbe una Vip con cui abbiamo visto la donna scontrarsi aspramente più volte.GrandeFratello 19, l'addio a BeatriceLuzzi: già pronta la (VIP) sostitutaCome da consolidata tradizione il GrandeFratello tornerà a settembre, somministrando al Grande pubblico l'ennesima stagione in precario ma costante equilibrio tra polemica e trash.