Bayesian uno dei sommozzatori impegnati nel recupero del relitto | Bisogna avere coraggio lucidità e tante ore di addestramento

Francesco Costantino, istruttore subacqueo e sommozzatore esperto, è tra i pochi in grado di affrontare le profondità in cui riposa il relitto del Bayesian. "Per scendere a queste profondità serve coraggio, lucidità e ore di addestramento", afferma, sottolineando l'impegno e la preparazione necessari per lavorare in condizioni estreme.

"Per scendere a queste profondità Bisognaavere tanto coraggio, ma anche tanta lucidità e soprattutto tante ore di addestramento". Si chiama Francesco Costantino ed è un istruttore subacqueo per sommozzatori. È tra i pochi in grado di spingersi a grandi profondità, come quelle dove giace il Bayesian, lo yacht di lusso affondato lo scorso 19 agosto nelle acque di Porticello, causando la morte di sette persone, tra queste il magnate britannico Mike Linch. Parecchie le difficoltà per chi opera al recupero di un relitto adagiato a 50 metri di profondità. Per arrivare a questi livelli di esperienza serve una preparazione lunga e rigorosa. Fondamentale l’equipaggiamento, progettato per resistere alla pressione e consentire il lavoro a quelle profondità. Per ora tutto è fermo: il recupero del Bayesian è sospeso. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bayesian, uno dei sommozzatori impegnati nel recupero del relitto: "Bisogna avere coraggio, lucidità e tante ore di addestramento"

