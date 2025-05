Bayesian sub della marina all’interno del relitto ispezionata zona di poppa recuperati hard disk sistema videosorveglianza porta di sfuggita aperta - VIDEO

I sub della Marina Militare hanno condotto un'ispezione all'interno del relitto del Bayesian, focalizzandosi sulla zona di poppa. Durante l'operazione, sono stati recuperati gli hard disk del sistema di videosorveglianza, mentre è stata notata la Porta di Sfuggita aperta, un dettaglio cruciale per le indagini future.

I sub dellamarina sono entrati all’interno del Bayesian. Documentato il recupero degli harddisk delle VIDEOcamere di sorveglianza e fatto notare come la “porta di sfuggita” sia aperta Un’unità subacquea specializzata dellamarina Militare è entrata all’interno del Bayesian, ispezionando la 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, sub della marina all’interno del relitto, ispezionata zona di poppa, recuperati hard disk sistema videosorveglianza, “porta di sfuggita” aperta - VIDEO

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bayesian inabissato, le immagini mai viste dei sub - Ferme le operazioni di recupero del veliero. Quarta Repubblica di Nicola Porro mostra in esclusiva nuove immagini ... 🔗msn.com

Bayesian, vetro incrinato e infiltrazioni d’acqua prima della tempesta: la nuova ipotesi sul disastro - Alcuni video realizzati dai sommozzatori all’interno del relitto del Bayesian avrebbero fatto emergere particolari che portano a ipotizzare qualcosa ... 🔗fanpage.it

Bayesian, la nuova ipotesi: infiltrazioni d’acqua prima della tempesta - L’indizio chiave nel compartimento tecnico: crepe su un vetro antisfondamento alimentano l’ipotesi del guasto. Perplessità anche sull’albero maestro ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa del volontariato provinciale della”Croce Bianca” di Massa 10 dicembre alla Torre Fiat di Marina Massa per ringraziare volontariato , professionisti medici e non che hanno lottato e lottano contro il covid.

“Se ci sarà l’amore per l’uomo, ci sarà anche l’amore per la scienza”. Così diceva il grandeIppocrate di nato il460 a.