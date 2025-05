BAW Bracciano Art Week | arte contemporanea e installazioni nel centro storico di Bracciano

Dal 14 al 18 maggio 2025, il centro storico di Bracciano diventa un fulcro di creatività con la prima edizione di BAW – Bracciano Art Week. Un evento unico che celebra l'arte contemporanea attraverso installazioni innovative e opere sperimentali, trasformando le strade e i luoghi storici in un palcoscenico dinamico per artisti e visitatori.

Dal 14 al 18 maggio 2025, il centrostorico di Bracciano si trasforma in un vivace palcoscenico di innovazione e sperimentazione artistica grazie alla prima edizione di BAW – Bracciano Art Week. Durante questa manifestazione, le diverse espressioni dell'artecontemporanea si intrecciano in un percorso che abbraccia arti visive, digitali, cinema, musica e letteratura, creando .

Arte, dal 14 al 18 maggio prima edizione di BAW-Bracciano Art Week - Roma, 13 mag. (askanews) – Dal 14 al 18 maggio 2025 si terrà la prima edizione di BAW – Bracciano Art Week, quattro giorni in cui arte, musica, cinema e libri animeranno il centro storico di Bracciano ... 🔗askanews.it

Bracciano, una galleria d’arte a cielo aperto: parte la prima Bracciano Art Week - Dal 14 al 18 maggio 2025, il centro storico ospita arte contemporanea, cinema, musica e letteratura con oltre 40 artisti italiani e internazionali ... 🔗adnkronos.com

BAW – Bracciano Art Week - Bracciano Art Week si propone di trasformare il Centro Storico di Bracciano in uno spazio espositivo dinamico, integrando il patrimonio storico della città con installazioni e opere di artisti ... 🔗romatoday.it

