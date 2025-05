Bastoni rivela | The Last Dance mi ha forgiato L’impatto!

Alessandro Bastoni, pilastro dell'Inter e della Nazionale italiana, condivide la sua visione sull'importanza dell'appartenenza. La serie "The Last Dance" ha avuto un impatto profondo sulla sua crescita personale e professionale, influenzando la sua determinazione e il suo approccio nel calcio. Scopriamo il legame tra ispirazione e prestazioni sul campo.

Alessandro Bastoni si è espresso sul valore dell’appartenenza alla Nazionale italiana e sulL’impatto della visione di The LastDance sulla sua persona.L’IMPORTANZA – Alessandro Bastoni è un punto fermo dell’Inter e dell’Italia. Luciano Spalletti non rinuncia mai a lui, nonostante la mole di impegni e la stanchezza fisiologica del difensore nerazzurro a causa delle tante prove stagionali. L’importanza del calciatore meneghino non si riconduce solo alle sue qualità tecniche e tattiche, ma anche alla personalità e alle doti di leadership costantemente mostrate sul rettangolo di gioco. Non è un caso che nessuno voglia farne a meno, considerate le conseguenze positive derivanti dalla sua partecipazione in campo.Bastoni e le emozioni provate da Nazionale italianoLE SENSAZIONI – Bastoni, nel corso dell’intervista rilasciata a Ball (di cui potete trovare qui un primo estratto), si è anche pronunciato sull’orgoglio da lui provato per il fatto di giocare nell’Italia. 🔗Leggi su Inter-news.it