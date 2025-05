Bastoni | Orgoglioso di aver ridefinito il ruolo di difensore moderno Yamal mi ha messo alla prova più di qualsiasi altro avversario Col Barcellona abbiamo dimostrato una cosa

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, si è espresso sul suo ruolo nel calcio moderno, evidenziando la sfida rappresentata da Yamal durante la recente vittoria contro il Barcellona. Intervistato da Ball London, il calciatore ha condiviso la sua visione sul mestiere del difensore e l'importanza della prestazione collettiva in semifinale.

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, torna a parlare della vittoria contro il Barcellona e della sua prestazione difensiva contro YamalIntervistato da Ball London, Alessandro Bastoni ha parlato del mestiere del difensore ed è tornato sulla straordinaria vittoria in semifinale di Champions League ottenuta con l’Inter contro il Barcellona, e della sua sfida con Lamine Yamal.PAROLE – «Sono profondamente Orgoglioso di come ho contribuito a ridefinire il ruolo del difensoremoderno. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma insieme abbiamodimostrato di che pasta è fatta l’Inter. Lamine Yamal mi ha messoallaprova più di qualsiasialtro giocatore che ho affrontato. Il talento da solo non basta, serve costanza e un’ossessione anche per i dettagli più piccoli. Il duro lavoro alla fine premia. 🔗Leggi su Internews24.com