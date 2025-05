Bastano 5 scottature gravissimi rischi per la salute

Durante l'estate, il rischio di scottature è un fattore da non trascurare. Cinque gravi rischi per la salute possono derivare da una scorretta esposizione al sole. Con le temperature in aumento e il clima favorevole, è essenziale proteggersi dai danni provocati dai raggi solari. Scopriamo insieme le conseguenze delle scottature e come evitarle.

Il rischio scottature, nei mesi scorsi, è assolutamente da non sottovalutare: ecco che cosa può comportare per la nostra salute, proteggetevi dal sole a qualunque costo Nei giorni scorsi, il clima molto favorevole e le temperature elevate, al di sopra della media stagionale, hanno fatto sì che partisse il primo assalto dell'anno alle spiagge.

