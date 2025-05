Basta una foto dei propri amici a quattro zampe sui social per vincere il concorso | come iscriversi

Partecipa al concorso "Musin Musetti" al centro commerciale I Viali! Carica la foto dei tuoi amici a quattro zampe sui social e fai vincere la tua immagine nella categoria cani, gatti o altri animali. Un’iniziativa dedicata a promuovere il legame tra uomo e animale, sensibilizzando al rispetto verso tutte le creature. Scadenza: 3 giugno!

Al centro commerciale I Viali torna il concorso "Musin Musetti" per eleggere la foto più bella nelle categorie cani, gatti e altri animali. Il contest nasce per promuovere un rapporto sano tra padrone e animale e per sensibilizzare la comunità al rispetto del genere animale.Fino al 3 giugno.

