Bassi stipendi e poche garanzie sul futuro gli educatori dei disabili in protesta a Bari

A Bari, educatori e educatrici dei disabili scendono in piazza per protestare contro stipendi inadeguati e scarse garanzie contrattuali. Si tratta di professionisti che operano in ambito scolastico e domiciliare, uniti per far sentire la propria voce e rivendicare diritti per una platea potenziale di 8.000 lavoratori in Puglia.

stipendi non adeguati e poca sicurezza contrattuale: scendono in piazza gli educatori e le educatrici che seguono le persone disabili sia in ambito scolastico che in quello domiciliare in Puglia. Una platea potenziale di 8000 persone a livello potenziale che, come denunciato dall'Unione sindacale. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - "Bassi stipendi e poche garanzie sul futuro", gli educatori dei disabili in protesta a Bari

Cosa riportano altre fonti

"Bassi stipendi e poche garanzie sul futuro", gli educatori dei disabili in protesta a Bari - Questa mattina il presidio convocato dall'Usb Bari per denunciare la situazione della categoria a causa di un servizio esternalizzato, che a livello regionale riguarda una platea potenziale di 8000 pe ... 🔗baritoday.it

Stipendi sempre più bassi, crollano i salari reali in Italia: quanto è scesa davvero la busta paga - Gli stipendi degli italiani non riescono a recuperare il potere d'acquisto: i salari reali sono più bassi dell'8% rispetto ... che tra contrattazioni ferme e poche risorse investite non permette ... 🔗lanotiziagiornale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caso Tik Tok: le norme non servono ai bambini senza genitori educatori

Di Giovanbattista Trebisacce, Professore di Pedagogia generale Università degli studi di Catania e Socio AIDR.