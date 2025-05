Basket Serie B Femminile Senigallia batte Pontedera e si salva

SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – Il Basket 2000 si aggiudica il decisivo gara 3 contro Pontedera con un emozionante 52-47, garantendosi così la salvezza in Serie B femminile. Dopo una sconfitta in casa e una vittoria in trasferta, la squadra si è battuta con determinazione al PalaPanzini, portando a casa un successo fondamentale.

Decisivo il successo in gara 3 52-47Senigallia, 13 Maggio 2025 – Dopo la sconfitta all’andata in casa e la vittoria al ritorno a Pontedera il Basket 2000 fa sua la bella giocata al PalaPanzini al termine di una partita al cardiopalma dove non sono bastati i 40 minuti di tempo regolamentare ma si è dovuto ricorrere ad altri 5 minuti di extra time.La squadra Femminile di Senigallia si salva così rimanendo in Serie B grazie al successo nella decisiva gara 3 dei play-out 52-47.La partita non ha mai avuto un padrone ma è stato un continuo sorpasso tra le due squadre.Primo quarto termina in parità a 12, nel secondo Pontedera va al riposo lungo avanti di uno 24 a 23.Il terzo quarto finisce con Senigallia avanti di quattro 36 a 32 ma alla sirena dei 40 minuti il tabellone segna 42 pari.Nei cinque minuti di extra time Senigallia riesce a mettere quattro punti di vantaggio quando mancano 82 secondi alla fine che diventano tre, 50 a 47, a 16 secondi con palla in mano di Senigallia che riesce a gestirla bene e Pontedera può commettere solo fallo mandando Senigallia ai liberi fissando il risultato finale sul 52 a 47. 🔗Leggi su .com

