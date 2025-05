Basket playoff serie B | Rucker San Vendemiano-Toscana Legno Pielle Livorno gara 2 in diretta Live

Stasera, la Pielle Livorno torna in campo alla Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano per gara 2 dei playoff di Serie B. Dopo il trionfo per 88-94 nella prima sfida contro Rucker San Vendemiano, i biancoblù puntano a consolidare il vantaggio. Sintonizzati per vivere l'emozione della diretta live e scoprire le sorti della serie!

La Pielle torna di scena alla Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano due giorni dopo il successo per 88-94 nella prima sfida della serieplayoff contro Rucker San Vendemiano. In attesa di scoprire dove si giocheranno gara-3 il 16 maggio ed eventuale gara-4 il 18, stasera i biancoblù cercano un. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket, playoff serie B | Rucker San Vendemiano-Toscana Legno Pielle Livorno, gara 2 in diretta. Live

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie B Int - Playoff quarti: gara 2 a Quarrata per gli Squali Oleggio - La prima partita da dentro/fuori. L'Oleggio Magic Basket sarà ospite domani, mercoledì 14 maggio alle 21, in Toscana a casa della Leonardo Consorzio Quarrata per giocare gara 2 ... 🔗pianetabasket.com

Serie B, i risultati dell’ultima giornata in diretta: chi si salva e chi va ai playoff - La diretta dell'ultima giornata di Serie B: Sampdoria e Salernitana si sfidano a distanza per evitare i play-out, Cesena e Bari si giocano l'ultimo posto nei play-off. Sassuolo e Pisa già promosse in ... 🔗fanpage.it

Serie B Playoff - TAV Treviglio Brianza Basket inizia bene contro Jesi - (di ROBERTO FINALI). La TAV Treviglio Brianza Basket, per i quarti dei playoff di Serie B Nazionale 2024/2025, questa sera al PalaFacchetti ospita la General Contractor Jesi. Jesi arriva a Treviglio.. 🔗pianetabasket.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lecco-Foggia: Finale di Ritorno Playoff Serie C 2022-2023. Orario, Dove Guardarla in TV e Streaming

La finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022-2023 vedrà sfidarsi Lecco e Foggia, con una delle due squadre che otterrà la promozione in Serie B.