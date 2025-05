Basket playoff serie B | Rucker San Vendemiano-Toscana Legno Pielle Livorno 75-79 | Pielle eroica rimonta da -16 e vince anche gara 2

La Pielle Livorno, protagonista di una straordinaria rimonta, è tornata in campo alla Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano per affrontare Rucker San Vendemiano nella serie playoff di Serie B. Dopo il trionfo di gara 1, i biancoblù puntano a ripetersi stasera, mentre cresce l'attesa per le prossime sfide del 16 e 18 maggio.

La Pielle torna di scena alla Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano due giorni dopo il successo per 88-94 nella prima sfida della serieplayoff contro Rucker San Vendemiano. In attesa di scoprire dove si giocheranno gara-3 il 16 maggio ed eventuale gara-4 il 18, stasera i biancoblù cercano un. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket, playoff serie B | Rucker San Vendemiano-Toscana Legno Pielle Livorno 75-79: Pielle eroica, rimonta da -16 e vince anche gara 2

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie B Int - Playoff quarti: gara 2 a Quarrata per gli Squali Oleggio - La prima partita da dentro/fuori. L'Oleggio Magic Basket sarà ospite domani, mercoledì 14 maggio alle 21, in Toscana a casa della Leonardo Consorzio Quarrata per giocare gara 2 ... 🔗pianetabasket.com

Basket, playoff serie B | Rucker San Vendemiano-Toscana Legno Pielle Livorno, gara 2 in diretta. Live - La Pielle torna di scena alla Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano due giorni dopo il successo per 88-94 nella prima sfida della serie playoff contro Rucker San Vendemiano. In attesa di scoprire dove ... 🔗today.it

Serie B Playoff - TAV Treviglio Brianza Basket inizia bene contro Jesi - (di ROBERTO FINALI). La TAV Treviglio Brianza Basket, per i quarti dei playoff di Serie B Nazionale 2024/2025, questa sera al PalaFacchetti ospita la General Contractor Jesi. Jesi arriva a Treviglio.. 🔗pianetabasket.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE PG NATIONALS: L’ATTESISSIMA FINALE DEI PLAYOFF C ALLE PORTE

L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è domenica 25 luglio dalle h 17:00 sul canale Twitch di Rainbow Six.