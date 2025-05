Basket Nba Prima scelta a Dallas aveva l’1 8% di chanche

I Dallas Mavericks sorprendentemente conquistano la prima scelta nel Draft NBA, nonostante avessero solo l'1,8% di possibilità di vincere alla Lottery. Questo evento inaspettato segna un'importante opportunità per la squadra di rinforzare il proprio roster con un talento di alto livello nella stagione a venire.

Roma, 13 mag. (askanews) – Incredibile in Nba. La Lottery, il meccanismo che permette alle squadre apparentemente più deboli di avere in squadra i prospetti Nba più forti per la stagione successiva, premia i Dallas Mavericks che avevano solo l’1.8% di possibilità di ottenere la Primascelta nel draft di fine giugno. Il che significa che la dea bendata regala a Nico Harrison, il GM oramai detestato dai tifosi di Dallas per aver fatto partite l’idolo della città texana, Luka Doncic trasferito ai Lakers, un giocatore franchigia come Cooper Flagg, l’ala di Duke destinato a formare un “Big Three” da cinema con Anthony Davis e Kyrie Irving. “Sono veramente contento per i tifosi di Dallas – sottolinea raggiante il presidente dei Mavericks Rick Welts – è stata un’annata difficile per loro, adesso si meritano una giornata così. 🔗Leggi su Ildenaro.it