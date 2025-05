Basket il CUS Pisa perde lo spareggio con Versilia nel primo turno dei play-out di DR2

Il CUS Pisa Cosmocare è stato sconfitto nel decisive spareggio del primo turno dei playout di Divisione Regionale 2, girone A. A Pisa, il 13 maggio, i ragazzi di coach Rossi non sono riusciti a ribaltare il risultato contro il Basket 2002 Versilia, che ha dominato grazie a due quarti centrali decisivi.

Pisa, 13 maggio – Niente da fare per il CUS Pisa Cosmocare, nella decisiva gara tre del primoturno dei play-out del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Sul campo del Basket 2002 Versilia, nel match di spareggio, i padroni di casa hanno infatti prevalso grazie ai due quarti centrali della partita, dopo un avvio migliore degli universitari. Per i ragazzi di coach Zeno Bizzarri adesso i riflettori sono puntati sulla sfida decisiva con Piombino, da cui scaturirà la squadra che retrocederà in Divisione Regionale 3.LA CRONACA – La cronaca vede gli universitari scendere sul parquet con Daidone, Di Lernia, Gallucci, Berni e Caldarelli, opposti ai versiliesi Rocchi, Olivi, Tellini, Bertuccelli e Raffaelli. Il match si mette bene in avvio per gli universitari, che, trascinati da 9 punti di Caldarelli, a cui Versilia replica con altrettanti punti di Bertuccelli, chiudono il lieve vantaggio il primo quarto (14-17).

