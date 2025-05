Basket femminile | Schio campione d’Italia! Battuta Venezia in gara-5

Si è concluso al Palaromare di Schio il capitolo finale del campionato di basket femminile, con la squadra di casa che ha trionfato su Venezia in gara-5. Una sfida avvincente che ha deciso le sorti del titolo, coronando il sogno delle scledensi e sancendo la loro supremazia nel massimo torneo italiano.

Si è appena conclusa al Palaromare di Schiogara-5 della finalissima del massimo campionato femminile di Basket e sul parquet, in una sfida senza più appello, sono scese Schio e Venezia. Dopo che il fattore campo non era mai saltato nelle prime quattro partite, dunque, per la Reyer l’obbligo di far saltare il banco, mentre per le padrone di casa la volontà di confermare l’imbattibilità del Palaromare. Ecco come è andata.Dopo un avvio equlibrato, la prima scossa arriva dopo quasi 4 minuti di gioco, con la tripla di Dojkic che vale il +5 per Schio. Insiste la squadra di casa, con un canestro da oltre l’arco di Verona e i punti di Laksa e Salaun valgono la doppia cifra di vantaggio. Venezia fatica a reagire, le padrone di casa toccano il +13 e solo una tripla di Santucci limita i danni e si va al primo stop sul 24-14. 🔗Leggi su Oasport.it