Basket DR2 | Sampolese vince a Fidenza e porta la serie alla bella

La Sampolese si impone a Fidenza con un convincente 92-70, portando così la serie alla decisiva "bella". Grazie a una prestazione corale e a un forte contributo offensivo, i ragazzi di coach Belli sono pronti a affrontare l'ultima sfida per conquistare il passaggio al turno successivo. L'attesa cresce per il climax finale!

Fidenza70Sampolese92FULGORATI Fidenza: Vecchio, Faccini, Siumbeli, Taddei 12, Baratta 23, Rivetti 4, Molinari 3, Montanari L. 9, Besagni 8, Montanari F. 6, Afolabi 5. All. Belli.Sampolese: Gervex 15, Micucci 5, Conte, Magnani 11, Simonazzi 9, Bigliardi, Torreggiani, Fontanesi 13, Tondo 14, Margini 18, Alfano 7, Hasa. All. Casoli.Arbitri: Ronda di Piacenza e Guidi di Reggio Emilia.Parziali: 16-29, 35-42, 54-61.La Sampolese si rilancia e porta la serie dei quarti di DR2 alla "bella".La formazione di Casoli, dopo lo stop casalingo della prima sfida, si aggiudica la rivincita disputata sul parquet dei Fulgorati Fidenza con 40’ di alto livello, prendendo subito in mano le redini dell’incontro, resistendo ai tentativi di rientro parmensi e chiudendo con grande autorità, col terzetto Margini-Tondo-Fontanesi sugli scudi, oltre alla solita, lucida regia di Magnani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket DR2: Sampolese vince a Fidenza e porta la serie alla bella

