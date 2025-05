Basket | Dallas vince la draft lottery e si aggiudica ‘corsa’ a Cooper Flagg

Il basket di Dallas festeggia una grande opportunità: la squadra ha vinto la draft lottery e avrà il privilegio di selezionare Cooper Flagg. I tifosi, dopo aver subito la perdita di Luka Doncic, possono ora guardare al futuro con entusiasmo, sperando di vedere nascere una nuova stella nel panorama NBA.

Chicago (Usa), 13 mag. (LaPresseAP) – CooperFlagg potrà iniziare da Dallas la sua carriera nella Nba e i tifosi che hanno perso Luka Doncic in questa stagione potrebbero avere una nuova stella da tifare. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Basket: Dallas vince la draft lottery e si aggiudica ‘corsa’ a Cooper Flagg

Incredibile Draft NBA 2025: I Dallas Mavericks hanno la numero 1 contro ogni pronostico! Cooper Flagg erede di Luka Doncic - I Dallas Mavericks si sono aggiudicati la prima scelta del NBA Draft 2025. https://twitter.com/ShamsCharania/status/1922070360100307167 1,8% di ... 🔗basketinside.com

Basket: finali Nba; Boston vince anche gara-2, Dallas ko 105-98 - (ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - I Boston Celtics hanno sventato un disperato recupero dei Dallas Mavericks nei minuti finali vincendo 105-98 e portandosi in vantaggio per 2-0 nella finale Nba al ... 🔗msn.com

