Basket B nazionale Jesi vittoria a Treviglio 70-76 che porta la serie sull’1-1

JESI, 13 maggio 2025 – La vittoria di Jesi per 70-76 a Treviglio porta la serie sull'1-1, riaccendendo le speranze per la squadra marchigiana. La prossima sfida, Gara-3, si svolgerà venerdì 16 maggio al Palatriccoli, con Gara-4 in programma domenica. Per evitare il ritorno in Lombardia, Jesi deve conquistare entrambe le partite.

Gara-3 a Jesi venerdì 16 maggio ore 20,30, gara-4 domenica ore 18 sempre al Palatriccoli. Per non ritornare in Lombardia (mercoledì 21 maggio) e compiere l’impresa bisogna vincerle entrambe. JESI, 13 maggio 2025 – Jesi compie l’impresa e vince gara-2 a Treviglio per 70-76. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato (38-40), nel terzo parziale Treviglio sembra poter avvantaggiarsi ma Jesi replica pallone su pallone e resta in scia. Prima degli ultimi dieci minuti di gara (56-54) il quintetto di casa sembra averne di più ma la formazione di Ghizzinardi apre con una tripla di Zucca. Poi è Treviglio ad avere migliori soluzioni tanto che va sul +3 con 2’57’’ da giocare. Il time out di Ghizzinardi produce gli effetti sperati: Jesi pareggia con la tripla di Valentini che poi recupera palla per il sorpasso di Petrucci. 🔗Leggi su .com

