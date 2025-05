Baronissi | la Sindaca Anna Petta | Io vittima di continui attacchi sessisti da parte del Consigliere Picarone

A Baronissi, la sindaca Anna Petta denuncia pubblicamente gli attacchi sessisti e delegittimanti subiti dal consigliere comunale Marco Picarone. Con fermezza e rammarico, Petta respinge le aggressioni verbali che minano la sua dignità e l’integrità del suo ruolo, avviando un’importante riflessione sui temi del rispetto e dell’uguaglianza di genere in politica.

"Sono costretta, con rammarico ma con determinazione, a prendere una posizione pubblica di fronte a una serie di gravi e sistematici attacchi personali, sessisti e delegittimanti che da tempo subisco da parte del Consigliere comunale Marco Picarone. Un comportamento che non solo offende me come persona e come Sindaca, ma rappresenta un affronto alla città e al comune che democraticamente rappresento e a tutte le donne che ogni giorno, con dedizione e capacità, ricoprono ruoli di responsabilità. Trovo inaccettabile, oltre che profondamente offensivo, che nel 2025 si debba ancora assistere a scene in cui una Sindaca, eletta con largo consenso popolare (oltre il 72%) appena undici mesi fa, venga pubblicamente descritta come una figura 'di facciata'. Questo tipo di narrazione, che ripropone dinamiche maschiliste e paternalistiche, non ha nulla a che vedere con il confronto democratico.