Bari niente playoff Sampdoria retrocessa in serie C Calcio serie B | è finita la stagione regolare

La stagione regolare del campionato di Serie B si chiude con delusione per il Bari, che non accede ai playoff promozione dopo il pareggio 0-0 contro il Südtirol. A sorpresa, la Sampdoria retrocede in Serie C, un epilogo clamoroso per una squadra che ha segnato la storia del calcio italiano.

Südtirol-Bari 0-0. All’ultima giornata della stagioneregolare del campionato di Calcio di serie B la formazione pugliese è stata protagonista dell’ultima delusione: nienteplayoff promozione. Un campionato che fa registrare la clamorosa retrocessione in serie C della Sampdoria che mai era stata così in basso. L'articolo Bari, nienteplayoff. Sampdoriaretrocessa in serie C <small class="subtitle">Calcioserie B: è finita la stagioneregolare<small> proviene da Noi Notizie.. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari, niente playoff. Sampdoria retrocessa in serie C Calcio serie B: è finita la stagione regolare

