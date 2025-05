Barche delle Ong davanti all' Eurocamera Quella sinistra che vuole l' invasione

Davanti all'Eurocamera, una manifestazione simbolica di barche di carta denuncia l'immigrazione incontrollata voluta dalla sinistra, accusata di favorire l'invasione. Questa provocazione artistica si oppone al nuovo corso delineato da Giorgia Meloni e sostenuto da Ursula von der Leyen, lanciando un messaggio potente attraverso slogan e immagini che riaccendono il dibattito sul tema dell'immigrazione.

Un nuovo delirio immigrazionista. Una propaganda scandita a forza di slogan, di immagini e di gommoni, volta a contrastare il nuovo corso tracciato da Giorgia Meloni. Lo stesso che Ursula von der Leyen vuol seguire alla lettera. Sono più di cento le Barchette di carta, a grandezza naturale, esposte davanti al Parlamento europeo a Bruxelles per richiamare l'attenzione sul fenomeno migratorio. L'iniziativa organizzata dall'associazione tedesca per il benessere dei lavoratori (Awo) e ribattezzata «100 Barche - 100 milioni di persone» è stata pensata per inviare un messaggio alle persone in fuga da calamità naturali, guerre, povertà e fame. Le Barche di carta erano apparse già a Berlino per la giornata mondiale del rifugiato, il 20 giugno 2024. L'Awo chiede «maggiore umanità, responsabilità e una politica di asilo dell'Ue basata sulla solidarietà». 🔗Leggi su Iltempo.it