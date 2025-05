Barba perfetta ogni giorno | il kit King C Gillette da regalare è ora in offerta

Desideri una barba impeccabile ogni giorno? Scopri il kit King C. Gillette, il regalo ideale per un amico o un familiare. Include un regolabarba, pettini, detergente e balsamo mini. Approfitta ora dell’offerta a soli 34,22 euro su Amazon, con uno sconto del 19%! Non perdere l'occasione di donare eleganza e stile.

Cerchi un regalo per un amico o un parente? Questo kit firmato King C. Gillette è ciò che cerchi: include un regolaBarba, due pettini, un detergente e un balsamo in formato mini. Al momento disponibile a soli 34,22 euro su Amazon, questo kit – proposto con uno sconto del 19% rispetto al prezzo originale di 42,47 euro – offre tutto il necessario per la cura della Barba. Approfitta dello sconto AmazonUn regalo gradito per tutte le occasioniIl cuore tecnologico del dispositivo è la sua rotella di precisione, che permette di scegliere tra 40 diverse impostazioni di lunghezza, offrendo così un controllo personalizzato per ogni stile di Barba. Questa flessibilità lo rende adatto sia per una rasatura precisa che per una rifinitura dettagliata. L'autonomia è un altro punto di forza: una ricarica completa garantisce fino a 80 minuti di utilizzo continuo, senza cali di prestazioni, rendendolo ideale anche per sessioni di rasatura più lunghe. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Barba perfetta ogni giorno: il kit King C. Gillette da regalare è ora in offerta

