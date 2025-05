Bar nelle edicole museo dei Lego e taglio dell' erba | le idee del nuovo consiglio comunale dei bambini | FOTO

...la presentazione delle proposte creative per rendere la città più vivibile e divertente. Tra le idee emerse, spiccano l'apertura di bar nelle edicole, la creazione di un museo dedicato ai Lego e l'innovativo progetto per il taglio dell'erba. L'entusiasmo dei piccoli rappresentanti di Viterbo ha acceso un dibattito stimolante, segnando un passo importante per il futuro della comunità.

L'aula consiliare di Palazzo dei Priori ha vibrato di giovane energia oggi, martedì 13 maggio. Si è tenuta l'attesa prima seduta della seconda legislatura del consigliocomunaledelle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di Viterbo.Momento culminante dell'incontro è stata.

