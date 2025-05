Bar bocciodromo | Si è fatto di tutto per portarlo all’estinzione

Il bar bocciodromo di Casalgrande, storico locale di proprietà comunale, è al centro di nuove polemiche. A un mese dall'appello di una quarantina di cittadini al sindaco Giuseppe Daviddi, l'ex sindaco Fausto Montip torna a sollevare la questione, denunciando tentativi di estinzione dell'attività. La comunità si mobilita per salvaguardare un importante punto di ritrovo.

Nuove polemiche a Casalgrande sulla questione bar bocciodromo, locale di proprietà del Comune. Un mese fa una quarantina di cittadini avevano inviato una lettera al sindaco Giuseppe Daviddi sostenendo che la situazione fosse "precipitata". Su Facebook ieri l’ex sindaco di Casalgrande, Fausto Montipò, è intervenuto sollevando critiche: "Qualche mese prima delle elezioni comunali, il sindaco di Casalgrande ci incontra al bocciodromo. In quella occasione ci rassicura che quella sarebbe rimasta la nostra casa, da lì nessuno ci avrebbe sfrattati. Tale incontro era avvenuto perché a partire da luglio 2023 Planet Aut, subentrata alla vecchia gestione, aveva cominciato a restringere gli spazi nonché a mostrare insofferenza verso i vecchi avventori del bar. Alla fine dell’incontro ci sentimmo tutti rassicurati salvo poi, pochi giorni dopo, ritrovarci col bar bocciodromo chiuso". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bar bocciodromo: "Si è fatto di tutto per portarlo all’estinzione"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

"Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid ? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.