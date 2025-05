Bandiere degli Stati Uniti e del Qatar fiancheggiano le strade di Doha per la visita di Trump

Le strade di Doha si vestono a festa con le bandiere degli Stati Uniti e del Qatar in attesa della visita del presidente Donald Trump. Dopo la sua prima tappa in Arabia Saudita, il tycoon proseguirà il suo tour nei Paesi del Golfo, evidenziando l'importanza delle relazioni con la regione.

Le Bandiere degli Stati Uniti e del Qatar fiancheggiano le strade di Doha, mentre la città si prepara all'arrivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon visiterà il Qatar dopo la prima tappa in Arabia Saudita e proseguirà anche negli Emirati Arabi Uniti come parte del suo tour nel Golfo.

