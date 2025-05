Bandiere blu per Bellaria 17 vessillo consecutivo Soddisfatta anche Riccione | Un grazie agli operatori

Bellaria celebra con entusiasmo il suo 17° vessillo consecutivo della Bandiera Blu, mentre Riccione si conferma tra le eccellenze balneari italiane per il 2025. Un riconoscimento significativo, ritirato dall’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli a Roma, che sottolinea l’impegno degli operatori per la qualità e la sostenibilità delle località costiere.

Riccione si conferma anche per il 2025 tra le località balneari italiane premiate con la Bandiera Blu. Il riconoscimento è stato conferito nel corso della cerimonia ufficiale che si è tenuta a Roma, presso la sede del Cnr, e ritirato dall’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, presente. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Bandiere blu, per Bellaria 17° vessillo consecutivo. Soddisfatta anche Riccione: "Un grazie agli operatori"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Assegnate le Bandiere Blu: conferme per Bellaria, Riccione, Misano. Rientra Cattolica - Sono 246 le località di riviera che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2025: sono 10 in più rispetto allo scorso anno. In tutto sono 487 le spiagge premiate, che corrispondono a circa ... 🔗chiamamicitta.it

Bandiere Blu 2025, le migliori spiagge d’Italia. Liguria in testa, la Sicilia ne perde due. La classifica regione per regione - Dalle acque cristalline delle isole ai lidi attrezzati della penisola, le Bandiere Blu 2025 incoronano le migliori spiagge e approdi turistici del Paese. Il riconoscimento più ... 🔗msn.com

Bandiere Blu 2025, quali sono le spiagge più belle d'Italia - Con un nuovo riconoscimento, anche le Marche ricevono 20 Bandiere Blu (Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, ... 🔗vanityfair.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nintendo arriva all'Aquafan di Riccione

Per rinfrescare i fine settimana assolati e dare una svolta alle tanto attesa vacanze, Nintendo è pronta a offrire un’estate all’insegna del divertimento a migliaia di italiani, adulti e bambini, portando all’interno del parco acquatico più famoso d’Europa alcuni dei suoi videogiochi più amati.