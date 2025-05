Bandiere Blu l' ingresso di Campofilone porta a 20 il numero di location marchigiane premiate

Con l'ingresso di Campofilone, le Marche raggiungono quota 20 comuni premiati con la Bandiera Blu per il 2025. Questo riconoscimento attesta non solo la qualità del mare, eccellente negli ultimi quattro anni, ma anche l'efficienza dei servizi e la valorizzazione del territorio. Tutte le altre bandiere sono confermate dal 2024, riflettendo un impegno costante per la sostenibilità.

Una bandiera blu in più sventola sulla Marche per il 2025 grazie all'ingresso di Campofilone, portando a 20 il numero complessivo deI comuni interessati. Tutte le altre Bandiere sono confermate dal 2024. Il vessillo che attesta, tra l'altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza.

