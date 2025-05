Bandiere blu i 246 Comuni premiati per le spiagge | Liguria ancora prima della classe la Calabria supera la Puglia

Nel 2023, l'Italia celebra un nuovo record con 246 Comuni insigniti della prestigiosa "bandiera blu", simbolo di qualità ambientale e turistica. La Liguria si conferma leader, mentre la Calabria supera la Puglia. Con un aumento di 10 riconoscimenti, il paese conta ora 487 spiagge e 84 approdi premiati, segno di un impegno crescente per la sostenibilità.

Passano da 236 a 246 i Comuni italiani premiati con la «bandiera blu», il vessillo che attesta – tra le altre cose – la qualità delle acque e l’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti. Nel complesso, sono 84 gli approdi turistici premiati (81 lo scorso anno) e 487 le spiagge (485 nel 2024), che corrispondono a circa l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale. Scendono invece da 23 a 22 le Bandiere blu sui laghi, con un comune che non riconferma il riconoscimento. La Liguria si conferma per l’ennesimo anno la regione con più Comunipremiati per un totale di 33, uno in meno rispetto allo scorso anno. La Calabria batte la Puglia e si aggiudica il secondo posto con 27 Comunipremiati (sette in più del 2024).Come si assegnano le Bandiere bluLe Bandiere blu sono assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) sulla base di 32 criteri, che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio e salvaguardare l’ambiente. 🔗Leggi su Open.online

