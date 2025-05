Bandiere blu è festa per Cattolica | è tra le 15 new entry La provincia conquista quattro vessilli

Le bandiere blu festeggiano Cattolica, che rientra tra le 15 new entry con quattro vessilli nella provincia. In Italia, il prestigioso riconoscimento continua a crescere, e il riminese celebra il ritorno della località turistica nel 2024, dopo averlo perso nel 2023. In Emilia Romagna, ben dieci località sono ora insignite di questo ambito premio.

