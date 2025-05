Bandiere blu | dentro Sapri fuori Paestum

Sapri si unisce al prestigioso elenco delle località premiate con la Bandiera Blu, un riconoscimento prestigioso per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Questa notizia è stata annunciata a Roma dalla Foundation for Environmental Education, portando entusiasmo e nuove opportunità per il turismo in provincia di Salerno, insieme a Paestum e altre località.

Tempo di lettura: < 1 minutoTra i 15 nuovi ingressi nel panorama italiana delle Bandiere blu in provincia di Salerno, spunta Sapri. La novità è stata annunciata questa mattina alla cerimonia che si è svolta a Roma da parte della Foundation for environmental Education che alla presenza dei sindaci ha consegnato il riconoscimento che testimonia una buona qualità dell’acqua, ma anche una gestione del territorio che punta con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.In provincia di Salerno conquistano la bandiera blu il porto Marina d’Arechi, il porto turistico di Agropoli Acciaroli, Palinuro e Marina di Camerota. Esce invece dall’elenco Capaccio Paestum.La bandiera blu viene assegnata sulla base di 32 criteri che vengono aggiornati periodicamente per spingere le amministrazioni partecipanti ad impegnarsi a migliorare nel tempo . 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bandiere blu: dentro Sapri, fuori Paestum

Se ne parla anche su altri siti

Bandiere Blu 2025, il Cilento conferma il record. Dentro Sapri esclusa Capaccio Paestum - Bandiere Blu 2025, il Cilento conferma il record. Dentro Sapri esclusa Capaccio Paestum La Campania conferma le 20 Bandiere Blu dello scorso anno grazie ad una new entry e ad un’esclusione Le riprese ... 🔗infocilento.it

Bandiere blu: Sapri promossa, Capaccio Paestum bocciata - Aumentano le bandiere blu in Italia. Il vessillo che attesta, tra l'altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del terr ... 🔗ansa.it

Bandiere Blu 2025, ecco l'elenco completo: Sapri rischia una nuova esclusione - Si terrà questa mattina, presso la sede del Cnr di Roma, la cerimonia di assegnazione delle Bandiere Blu 2025. Il riconoscimento viene attribuito ogni anno dalla Fee (Fondazione ... 🔗ilmattino.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi, raffigurato tra le bandiere di Italia e UE

In occasione del giorno che avrebbe segnato l'88º compleanno di Silvio Berlusconi, Poste Italiane ha emesso un francobollo commemorativo in onore del fondatore di Forza Italia e quattro volte Presidente del Consiglio.