Bandiere Blu Casillo Pd | ‘Campania protagonista Ora proseguiamo con la bonifica del Sarno’

La Campania si conferma protagonista nella tutela del mare e delle coste, ottenendo un importante numero di Bandiere Blu. Mario Casillo, in una nota, sottolinea l'impegno nella qualità delle acque, nella sostenibilità ambientale e nei servizi per cittadini e turisti, annunciando il prossimo passo: la bonifica del fiume Sarno.

“Anche quest’anno la Campania conferma il suo impegno nella tutela del mare e delle coste, ottenendo un numero significativo di Bandiere Blu: un riconoscimento che premia la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale e i servizi garantiti a cittadini e turisti” – dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico. “Le conferme . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bandiere Blu, Casillo (Pd): ‘Campania protagonista. Ora proseguiamo con la bonifica del Sarno’

