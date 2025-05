Bandiere Blu Calabrese | La regione in 4 anni conquista 8 nuovi vessilli siamo terzi in Italia

Negli ultimi quattro anni, la Calabria ha conquistato ben 8 nuove Bandiere Blu, portando il totale a 23 e posizionandosi terza in Italia. Nel 2025, si aggiungono le località di Cariati, Cropani e Corigliano Rossano, confermando un trend positivo e una crescente valorizzazione delle sue splendide coste.

