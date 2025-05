Bandiere blu 2025 | Torino di Sangro conquista il vessillo l' Abruzzo sale a 16 località

Torino di Sangro conquista la Bandiera Blu 2025, portando a 16 le località premiate in Abruzzo. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), celebra l'impegno nella sostenibilità e nella qualità dei servizi. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, tra le mura del Cnr, segnando un altro traguardo per la costa teatina.

È Torino di Sangro, sulla costa teatina, la new entry di quest'anno che ottiene l'ambìto riconoscimento Bandiera Blu 2025, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee). La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, nella sede del Cnr. Con questo nuovo ingresso l'Abruzzo sale. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Bandiere blu 2025: Torino di Sangro conquista il vessillo, l'Abruzzo sale a 16 località

