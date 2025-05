Bandiere Blu 2025 nelle Marche le spiagge salgono a 20 | la new entry è Campofilone

Nel 2025, le Marche raggiungono un traguardo significativo con 20 spiagge premiate con la Bandiera Blu, grazie a nuovi standard di qualità e sostenibilità. Tra le new entry, Campofilone si distingue, rafforzando l'impegno della regione per l'ambiente. La 39esima edizione della Foundation for Environmental Education celebra così un importante riconoscimento per il nostro litorale.

Ancona, 13 maggio 2025 – Novità e riconferme. La 39esima edizione della Foundation for environmental education (Fee) sulle spiagge Bandiera Blu d’Italia dice che in Italia sono state riconosciute 487 spiagge. nelleMarche, sono per l’occasione 20. Se l’anno scorso era stato festeggiato il nuovo ingresso di Porto Sant’Elpidio (Fermo) e le spiagge per l’occasione erano 19 — nel 2024 era toccato a Porto San Giorgio, sempre nel Fermano —, quest’anno il numero è salito di una unità con l’ingresso di Campofilone, sempre in provincia di Fermo. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi, martedì 13 maggio, alla sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Roma.Se quest’anno sono state riconosciute in tutta Italia 487 spiagge, nel 2024, durante la 38esima edizione, ne erano state riconosciute 485 (superiori alle 458 del 2023): sono 246 i Comuni rivieraschi (erano 236 nel 2024) e 84 approdi turistici (81). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bandiere Blu 2025 nelle Marche, le spiagge salgono a 20: la new entry è Campofilone

