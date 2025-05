Bandiere Blu 2025 | le nuove località premiate e i Comuni esclusi

Nel 2025, l'Italia celebra il riconoscimento di 246 Comuni con la Bandiera Blu, simbolo di qualità ambientale e sostenibilità. Questo prestigioso premio, fornito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), evidenzia l’impegno verso la salvaguardia delle risorse naturali. Scopriamo insieme le nuove località premiate e quelle che, purtroppo, sono state escluse.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo traguardo per l’Italia: 246 Comuni premiatiSono 246 i Comuni italiani che si sono aggiudicati la Bandiera Blu 2025, uno dei riconoscimenti ambientali più ambiti a livello internazionale, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). In totale, sono 487 le spiagge e 84 gli approdi turistici premiati quest’anno. La cerimonia ufficiale si è svolta il 13 maggio 2025 a Roma, presso la sede del CNR, alla presenza dei sindaci delle località coinvolte.Il significato del riconoscimentoLa Bandiera Blu premia l’eccellenza delle acque di balneazione, ma non solo: riconosce anche l’impegno delle amministrazioni nella gestione sostenibile del territorio. I dati delle analisi svolte dalle ARPA negli ultimi quattro anni, nell’ambito del Programma Nazionale di Monitoraggio coordinato dal Ministero della Salute, sono stati determinanti per l’assegnazione. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bandiere Blu 2025: le nuove località premiate e i Comuni esclusi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bandiere blu 2025, ecco quali sono le spiagge italiane premiate - Sono quindici le nuove località italiane che quest’anno potranno esporre la Bandiera Blu, simbolo internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle spiagge che si distin ... 🔗msn.com

Bandiere blu 2025, le spiagge premiate sono 487: al top Liguria e Puglia - L’Italia si conferma protagonista nella tutela ambientale con 246 località costiere e 84 approdi turistici insigniti del prestigioso riconoscimento Bandiera Blu 2025, assegnato dalla FEE ( Foundation ... 🔗italiaoggi.it

Bandiere Blu 2025, Liguria in testa. Le spiagge top in Italia - Sono 246 le località rivierasche, per complessive 487 spiagge, e 84 gli approdi turistici che hanno ricevuto quest'anno il riconoscimento Bandiera Blu 2025, assegnato dalla Foundation for ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

DPCM Natale : Il governo ci ripensa, spostamenti solo tra i piccoli Comuni

Come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e confermato dai ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Regioni), "toccherà al Parlamento" decidere sulle eccezioni natalizie, "assumendosi tutte le responsabilità".