Sono 246 località (per un totale di 487 spiagge) e 84 approdi turistici a poter fregiarsi in Italia del riconoscimento "Bandiera Blu 2025" della Fee - Foundation for Environmental Education - tra riconferme e new entry. E una certezza: anche quest'anno la Liguria è al top, prima regione in. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Bandiere Blu 2025, la Liguria ancora prima in Italia: tutte le spiagge premiate

Bandiere Blu 2025, Liguria in testa. Le spiagge top in Italia, la mappa - (Adnkronos) - Sono 246 le località rivierasche, per complessive 487 spiagge, e 84 gli approdi turistici che hanno ricevuto quest'anno il riconoscimento Bandiera Blu 2025, assegnato dalla Foundation fo ... 🔗msn.com

Bandiere Blu 2025, Liguria prima in Italia con 33 vessilli - Le Bandiere Blu 2025 sono arrivate e la Liguria si conferma prima regione in Italia per vessilli: 33 località premiate, una località persa, in questo caso Ceriale. 🔗rainews.it

Liguria prima in Italia per bandiere blu nel 2025, sono 33 - La Liguria nel 2025 si conferma la prima Regione italiana per numero di bandiere blu, il vessillo assegnato dall'organizzazione internazionale Foundation for Environmental Education per certificare la ... 🔗ansa.it

