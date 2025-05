Bandiere Blu 2025 | la Campania conferma l’alta qualità di spiagge e approdi

Nel 2025, la Campania si conferma leader nell'assegnazione delle Bandiere Blu, simbolo di qualità per spiagge e approdi. Mentre Capaccio-Paestum esce dalla lista, Sapri entra a farne parte, attestando l’ottimo stato delle acque e l'efficienza dei servizi di depurazione nelle sue località turistiche. Un riconoscimento importante per la bellezza della regione.

Esce Capaccio-Paestum, entra Sapri. La Campania si conferma regione con abbondanza di Bandiere blu sia nelle località turistiche che per spiagge e approdi. L’elenco dei comuni insigniti del riconoscimento che attesta, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio vede importanti conferme come Cellole, nel Casertano, e poi in provincia di NAPOLI Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense e Anacapri. A fare la parte del leone resta la provincia di Salerno con ben 14 comuni: Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati e la new entry Sapri. Non viene confermato invece il comune di Capaccio Paestum. 🔗Leggi su Ildenaro.it

