Bandiere Blu 2025 in Lombardia ecco le 3 spiagge premiate | sono tutte sul Garda

Nel 2025, la Lombardia celebra le sue tre bandiere blu, tutte affacciate sul lago di Garda. La riviera bresciana del Benaco si distingue con premi ambiti nelle località di Toscolano Maderno, Gardone Riviera e la popolare Sirmione, confermando l'eccellenza delle sue spiagge in termini di qualità ambientale e servizi.

