Bandiere Blu 2025 in Emilia Romagna | Cattolica riconquista il vessillo

Bologna, 13 maggio 2025 – Cattolica riconquista il vessillo delle Bandiere Blu, un prestigioso riconoscimento che celebra le migliori località turistiche e balneari. Questa estate, il suo litorale sfoggerà con orgoglio la bandiera, simbolo di qualità e sostenibilità, attirando visitatori da ogni parte d’Italia e oltre.

Bologna, 13 maggio 2025 – È stato assegnato oggi - e sventolerà per tutta l’estate - il vessillo delle Bandiere Blu, importante riconoscimento attribuito, a cadenza annuale, alle migliori località turistiche e balneari disseminate da un capo all’altro del Paese. Un appuntamento atteso dagli operatori turistici Emiliano-romagnoli, perché conferma la regione – con i suoi 110 chilometri di spiagge sabbiose – come destinazione balneare di qualità per i turisti di ogni età. I criteri in base ai quali viene conferito l’ambito premio sono stati decisi dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale) nel 1987 e riguardano svariati aspetti, dalla pulizia delle spiagge a quella delle acque, dall’accuratezza della raccolta differenziata alla molteplicità dei servizi offerti. Attenzione, non c’è solo il mare: tra i lidi italiani in classifica ci sono anche quelli di lago. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bandiere Blu 2025 in Emilia Romagna: Cattolica riconquista il vessillo

