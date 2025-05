Bandiere blu 2025 ecco quali sono le spiagge italiane premiate

Scopri le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu nel 2025! Quindici nuove località meritano questo prestigioso riconoscimento, simbolo di qualità ambientale e servizi. Tra le new entry, spicca Torino di Sangro in Abruzzo, una delle tante mete ideali per gli amanti del mare e della sostenibilità.

sono quindici le nuove località italiane che quest’anno potranno esporre la Bandiera Blu, simbolo internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle spiagge che si distinguono per l’elevata qualità delle acque e dei servizi. Tra i nuovi ingressi Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo (Puglia), Margherita di Savoia (Puglia), Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina (Sicilia), Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana). Cinque, invece, i comuni esclusi in questa edizione: Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica e Lipari (Sicilia). In totale sono 246 le località rivierasche e 84 gli approdi turistici che quest’anno possono fregiarsi del vessillo blu, per un totale di 487 spiaggepremiate, in crescita rispetto alle 236 località dell’anno scorso. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bandiere blu 2025, ecco quali sono le spiagge italiane premiate

